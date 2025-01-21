ФОТО. Полиция просит опознать вещи, изъятые у задержанных воров

Видземское региональное управление полиции ведет несколько уголовных процессов по кражам из помещений.

Все преступления были совершены в период с 8 сентября по 23 октября 2024 года.

В ходе расследования полиция задержала подозреваемых 1986 и 2003 г.р. Во время обысков полиция нашла у подозреваемых много краденых вещей, часть которых уже возвращена законным владельцам.

Однако до сих пор остаются вещи, владельцев которых еще не удалось отыскать.

Если вы опознали свои вещи, просьба обращаться в полицию по телефону 64201369.

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