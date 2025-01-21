ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Рижское региональное управление полиции разыскивает Владимира Семёнова (1974 г.р.), который 16 января вышел из социального центра "Гайзиньш" на улице Гайзин в Риге, и пропал.
Возможно, мужчину видели 19 января на улице Меркеля.
Также известно, что мужчина проживает в Кекаве, однако с 12 января дома он не появлялся.
В Госполиции отмечают, что у Владимира могут быть проблемы со здоровьем.
Его приметы: рост 185 см, среднего телосложения, борода и усы с проседью, короткие волосы, носит очки.
Был одет: черная куртка, под которой была джинсовая куртка, черная шапка.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 112.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь