ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Рижское региональное управление полиции разыскивает Владимира Семёнова (1974 г.р.), который 16 января вышел из социального центра "Гайзиньш" на улице Гайзин в Риге, и пропал.

Возможно, мужчину видели 19 января на улице Меркеля.

Также известно, что мужчина проживает в Кекаве, однако с 12 января дома он не появлялся.

В Госполиции отмечают, что у Владимира могут быть проблемы со здоровьем.

Его приметы: рост 185 см, среднего телосложения, борода и усы с проседью, короткие волосы, носит очки.

Был одет: черная куртка, под которой была джинсовая куртка, черная шапка.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 112.

Fоtо: Valsts policija

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