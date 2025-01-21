Суд ДНР заочно приговорил воевавшего на стороне ВСУ гражданина Латвии к 14 годам заключения

Верховный суд ДНР заочно приговорил 34-летнего гражданина Латвии Александра Сверчкова к 14 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Украины.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ, суд установил, что Сверчков прибыл на территорию Украины и вступил в Интернациональный легион, где получил военную подготовку.

Также указывается, что затем он перешел в состав 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ и стал принимать участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения, получая за это вознаграждение.

Напомним, что неделю назад к аналогичному сроку по этой же статье был приговорен 56-летний гражданин Латвии Улдис Волмарс.

Улдис Волмарс в 2022 году получил ранения ног под Николаевом. В результате полученных травм его здоровье ухудшилось и ему пришлось ампутировать обе ноги.Волмарс отправился воевать в Украину в марте 2022 года. В составе международного добровольческого подразделения он попал под бомбардировку вблизи границы с Польшей (на Яворовском полигоне), затем участвовал в освобождении Ирпеня, возвращался в Латвию и в июне отправился на фронт в районе Николаева.

Также в декабре прошлого года ВС ДНР по аналогичному обвинению заочно приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Латвии Кристса Анцанса.

Кроме того, в конце августа прошлого года Генпрокуратура России объявила в международный розыск бывшего депутат Сейма Латвии, а также бывшего заместителя главы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и депутата Сейма Юриса Юрашса, который в 2022 году на добровольных началах присоединился к украинским военнослужащим.

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