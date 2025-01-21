ФОТО. Дело об убийстве маленькой Юстине: приговор отцу и мачехе вынесут 28 января

Латгальский окружной суд во вторник, 28 января, вынесет приговор по делу об убийстве семилетней Юстины Рейниковой, проживавшей в Роговке. Напомним, обвинения по этому делу предъявлены отцу и мачехе ребенка.

Оба обвиняются в убийстве малолетней девочки, совершенном группой лиц в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, а также в жестоком и насильственном обращении с несовершеннолетней, повлекшем за собой причинение ей физических и психических страданий.

Также отец и мачеха обвиняются в убийстве при отягчающих обстоятельствах, если оно совершено группой лиц и если убийство совершено в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии. Оба обвиняемых находятся под арестом.

Как уже сообщалось, что 5 мая 2023 года в Наутренской волости Резекненского края, в селе Роговка, пропала семилетняя Юстине Рейникова. У девочки были проблемы со здоровьем. В ту пятницу, в 19 часов, она вышла из своего дома и так и не вернулась.

Полиция и волонтеры развернули обширные поисковые мероприятия, обыскав десятки квадратных километров, однако поиски долгое время не давали результатов.

Изначально в качестве версии исчезновения Юстине рассматривалась возможность того, что она сама покинула двор и ушла в неизвестном направлении. При этом с первых дней ее исчезновения стражи порядка работали с несколькими версиями, в том числе о том, что в отношении девочки могло быть совершено уголовное преступление.

Тело девочки с явными телесными повреждениями было найдено перед Лиго в подвале заброшенного дома, посреди леса, в нескольких километрах от места жительства пропавшей.

По подозрению в совершении уголовного преступления задержаны два человека — отец и мачеха Юстине. 21 июня Резекненский суд решил заключить обоих подозреваемых под стражу.

Прокуратура сообщила, что, согласно обвинению, оба лица - отец и мачеха Юстины - по месту своего жительства в Резекненском крае, находясь под воздействием алкоголя, начали взаимный конфликт по поводу претензий бытового характера к маленькой Юстине, так как они не смогли справиться с воспитанием и уходом за девочкой.

Подсудимые стали кричать на девочку и намеренно бить ее по телу и голове, причинив тяжкие телесные повреждения, в результате которых наступила смерть Юстины.

С целью скрыть следы совершенного преступления они спрятали тело в подвале заброшенного дома в другой волости и ввели в заблуждение Государственную полицию и общественность о пропаже Юстины.

Латвийское телевидение сообщило, что семья пропавшей девочки находилась под надзором сиротского суда. Отец девочки и мачеха с четырьмя детьми были приезжими, семья переехала в Роговку около полугода назад. Поскольку у девочки были проблемы со здоровьем, она не посещала местную школу. Биологическая мать девочки живет за границей.

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