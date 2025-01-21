Дело о поставках в Россию высокотехнологичного оборудования: расследование вели и в Латвии

Литовские правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту поставки в Россию высокотехнологичного оборудования, произведенного в Литве.

Предполагается, что гражданин России, у которого есть временный вид на жительство в Литве, организовал поставки этого оборудования российским научно-исследовательским институтам и другим учреждениям в сфере оборонной промышленности и безопасности, а также другим связанным с ними субъектам.

Департамент государственной безопасности (ДГБ) начал расследование по факту нарушения международных санкций или ограничительных мер, введенных Литвой, после получения такой информации, сообщили во вторник ДГБ, Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) и Генеральная прокуратура.

14 января сотрудники СРФП провели обыски, задержали лиц, причастных к схемам обхода санкций, а также допросили подозреваемых и свидетелей. Задержанный гражданин России заключен под стражу сроком на один месяц, в отношении остальных избраны иные меры пресечения.

Подозрения в рамках расследования были предъявлены 10 лицам. Расследование проводилось в Литве, Латвии и Эстонии в сотрудничестве с правоохранительными органами этих стран и при координации представителей Литвы в Евроюсте.

"Российские субъекты ищут способы приобретения литовской продукции в обход международных санкций. Продукция литовских компаний, работающих в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, а также других компаний высоких технологий, представляет интерес для российских организаций, работающих в сфере безопасности и оборонной промышленности, которые способствуют развитию новых технологий", - говорится в сообщении.

Чтобы не навредить расследованию, другие подробности пока не разглашаются.

Согласно сообщению, подобные правонарушения наказываются штрафом, арестом или лишением свободы на срок до пяти лет.

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