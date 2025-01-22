Ранил ножом приятеля, стрелял в спецназовцев, хранил дома оружие: обвиняемому присудили 19 лет заключения

Земгальский районный суд приговорил к 19 годам лишения свободы и последующему пробационному надзору на 3,5 года мужчину, который признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, в нападении на сотрудников тактической боевой группы Госполиции при отягчающих обстоятельствах и попытке их убийства, а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Согласно обвинительному заключению, подсудимый с другом распивал в своем доме алкоголь. Затем между ними вспыхнул конфликт, во время которого мужчина набросился на приятеля с ножом и нанес ему ранение.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, нападавший не открыл им двери. После этого было принято решение вызвать подкрепление в виде тактической боевой группы.

Услышав это, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял незаконно хранившееся самодельное огнестрельное оружие и два патрона, зарядил одним из них оружие, а другой положил себе в карман.

В тот момент, когда сотрудники полиции вошли в квартиру и предъявили подсудимому законное требование не оказывать сопротивления, он умышленно произвел выстрел из указанного огнестрельного оружия в сторону сотрудников полиции. Никто не пострадал, поскольку выстрел угодил в тактический бронированный щит. Обвиняемый был немедленно задержан, что не позволило ему использовать второй подготовленный патрон.

Во время задержания полицейские нашли и изъяли в доме подозреваемого огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы к огнестрельному оружию, которые мужчина приобрел и хранил, не имея на то соответствующего разрешения.

После вынесения приговора прокурор отметил, что удовлетворен решением суда и не будет его опротестовывать. У осужденного же будет 10 дней на обжалование приговора в суде высшей инстанции.

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