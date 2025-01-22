ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего без вести жителя Пардаугавы

Рижское Пардаугавское управление полиции разыскивает Юриса Кириленкова.
Известно, что в последний раз его видели 17 января, когда он выходил из дома по улице Эйженияс.
Его приметы: рост 182 см, волосы короткие.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67085982; 67085928 или 112. также можно писать на электронную почту: rn.pardaugava@riga.vp.gov.lv.
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