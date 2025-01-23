ФОТО. Группа нелегалов пыталась проникнуть в Латвию; иностранцы получили сроки

За попытку незаконного пересечения российско-латвийской границы в палкинском районе Псковской области осуждены восемь жителей Юго-Восточной Азии.

Как отмечает "Псковская Лента Новостей" со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России, нелегалов и двух проводников — жителей Псковской области — задержали в октябре 2024 года.

В ходе разбирательства было установлено, что иностранцы в сопровождении проводников собирались незаконно пересечь границу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В итоге, Печорский районный суд назначил нелегалам наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 8 месяцев.

Также суд приговорил к денежным штрафам граждан России, сопровождавших нелегалов.

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