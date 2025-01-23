В Риге возле остановки взорвали биотуалет: среди задержанных - 15-летний подросток

Госполиция установила личности подозреваемых в подрыве передвижного биотуалета в Дарзини.

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 11 января на пульт дежурного поступил сигнал из Дарзини: свидетели сообщали, что кто-то взорвал передвижной биотуалет, который затем загорелся.

Прибывшие нпо указанному адресу полицейские констатировали, что туалет взорван. Также в распоряжение правоохранительных органов попало видео, которое разместил в интернете один из подозреваемых. На видео был запечатлен момент подрыва туалета.

Кроме того, полиция получила информацию о том, что к ЧП могут быть причастны четверо юношей. 16 января был задержан первый подозреваемый — им оказался 15-летний подросток. Вскоре были установлены и остальные подозреваемые, которые уже достигли совершеннолетия.

Известно, что все подозреваемые ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов за распитие алкоголя в общественном месте.

Следствие по делу, которое полиция квалифицирует как особо тяжкое преступление, продолжается. Все подозреваемые отпущены под полицейский надзор.

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