ВИДЕО. Задержан хулиган, выбивший стекла в Угловом доме: дело не связано с разжиганием розни

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в том, что в ночь с 8 на 9 января он выбил стекла в Угловом доме, где находится филиал латвийского Музея оккупации (перекресток улиц Бривибас и Стабу). В момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержание удалось провести благодаря записям видеонаблюдения.

Расследование проводили сотрудники Бюро уголовной полиции Рижского Зиемельского управления полиции при содействии Управления уголовной полиции Рижского регионального управления полиции. По данным пресс-центра Госполиции, 22 января подозреваемого удалось задержать.

Двое мужчин, запечатленных на видео, были доставлены в участок, однако один из них, который непосредственно выбил стекла, не смог объяснить мотив своих действий, сославшись на то, что был пьян и не помнит, что он делал в ту ночь.

На видеозаписи также видно, что лицам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, было трудно передвигаться, а проходя мимо указанного объекта, мужчина рукой разбил два окна, причинив тем самым материальный ущерб.

Другого мужчину, запечатленного на видео, доставили в полицейский участок для дачи показаний.

В Госполиции сообщили, что полученная в ходе расследования информация позволяет сделать вывод, что речь не идет о заранее спланированном уголовном преступлении, связанном с разжиганием национальной или этнической розни, а также прославлением или оправданием агрессии Российской Федерации.

Valsts policijā saņemta informācija, ka šā gada janvāra sākumā Stūra mājai Rīgā izsisti logu stikli. Par notikušo tika uzsākts kriminālprocess un, veicot plašu darbību kopumu, noskaidroja, ka logu izsitis kāds vīrietis, pārvietojies gar ēku, būdams acīmredzamā alkohola reibumā. pic.twitter.com/01SJsxSKq4 — Valsts policija (@Valsts_policija) January 23, 2025

Задержанный, который в настоящее время находится в изоляторе временного содержания, ранее уже привлекался к административной ответственности за совершение административных правонарушений, таких как нарушение общественного порядка, причинение легкого вреда здоровью, распитие спиртных напитков в общественном месте, а также несоблюдение правил дорожного движения. Однако также известно, что ранее он не был судим.

Госполиция продолжает расследование уголовного дела об умышленном повреждении чужого имущества. Согласно Уголовному закону ЛР, подобное уголовное преступление наказывается лишением свободы на срок до двух лет, или краткосрочным арестом, или пробационным надзором, или общественными работами, или штрафом.

Госполиция также напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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