ФОТО. Задержан подозреваемый в серии особо тяжких преступлений; полиция просит отозваться потерпевших
Fоtо: Valsts policija

Сотрудники Управления уголовной полиции Рижского региона задержали мужчину, изображенного на фото.

Он подозревается в совершении нескольких особо тяжких преступлений.

Если вы стали жертвой в результате противоправных действий этого человека, полиция просит сообщать об этом по телефонам: 67829203 или 112.

Также можно писать на электронную почту: zoja.klints@riga.vp.gov.lv.

ФОТО. Задержан подозреваемый в серии особо тяжких преступлений; полиция просит отозваться потерпевших
Fоtо: Valsts policija

Госполициярозыск

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