ФОТО. Задержан подозреваемый в серии особо тяжких преступлений; полиция просит отозваться потерпевших

Сотрудники Управления уголовной полиции Рижского региона задержали мужчину, изображенного на фото.
Он подозревается в совершении нескольких особо тяжких преступлений.
Если вы стали жертвой в результате противоправных действий этого человека, полиция просит сообщать об этом по телефонам: 67829203 или 112.
Также можно писать на электронную почту: zoja.klints@riga.vp.gov.lv.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь