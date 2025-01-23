В среду, 22 января, около 15 часов Госполиция совместно с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD), проводя профилактические технические проверки в Риге, потребовала на улице Краста остановить автомобиль Hyundai. Водитель транспортного средства не последовал указаниям стражей порядка и попытался скрыться.

Поскольку водитель Hyundai создавал опасность для других участников дорожного движения, совершив несколько опасных маневров, сотрудники полиции решили начать погоню за ним и перекрыть дорогу, чтобы предотвратить угрозу и остановить автомобиль.

Полиция устроила погоню за автомобилем и остановила его на улице Латгалес. Он выскочил из машины и бросился бежать. Водителя задержали. Во время погони за Hyundai было повреждено оперативное транспортное средство, но никто не пострадал. Водитель объяснил свое бегство тем, что у него нет выданных в Латвии водительских прав, поэтому он не может быть наказан. Также водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.

В связи со случившимся начато два административных процесса - за неповиновение требованиям полиции об остановке транспортного средства и за управление транспортным средством с неподходящим протектором шин.

За рулем автомобиля был мужчина 1999 года рождения, который, как сообщает агентство LETA, является гражданином Пакистана. У него есть право на законное пребывание в Латвии.

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