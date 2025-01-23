Дело о закупке транспортных услуг "Скорой": оправдан бывший глава Службы неотложной медицинской помощи

Рижский городской суд в Видземском предместье в четверг, 23 января, оправдал бывшего руководителя Службы неотложной медицинской помощи (NPMD) Арманда Плориньша, обвиняемого в должностном преступлении, связанном с тем, что на протяжении долгих лет NPMD закупала услугу обеспечения оперативным транспортом на стороне, сообщает агентство LETA.

В прокуратуре агентству LETA сообщили, что прокурор Андо Скалбе запросил полный вердикт и, скорее всего, подаст апелляцию. В случае подачи такого ходатайства дело будет рассматриваться Рижским окружным судом.

Бывшему главе Службы неотложной медицинской помощи были предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного закона, и летом 2018 года прокуратура передала дело в суд.

Плориньшу было предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей государственного должностного лица, повлекшем тяжкие последствия. Будучи руководителем службы, Плориньш несколько раз допускал внесение изменений в договор, заключенный с АО Rīgas Sanitārā transporta autobāze (RSTA), в результате в период с 1 января 2012 года по 30 июня 2014 года за полученные услуги нецелесообразно было переплачено, по мнению прокуратуры, не менее 84 988 евро.

Бывшему руководителю службы также предъявлено обвинение в совершении умышленных действий должностным лицом с использованием своего служебного положения, если эти действия повлекли тяжкие последствия. Согласно обвинительному заключению, Плориньш заключил новый договор с RSTA на оказание услуг, которые были предусмотрены ранее заключенным действующим договором, в результате чего была произведена двойная оплата этих услуг. Это привело к тому, что государству был нанесен материальный ущерб в размере 483 074 евро, говорится в обвинении.

Плоринс также был привлечен к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, что нанесло значительный ущерб государству. А именно, в период с 2009 по 2015 год ответчик не декларировал свои истинные доходы, тем самым уклоняясь от уплаты налога на доходы физических лиц, и причинил бюджету материальный ущерб в размере 26 289 евро.

Первоначально расследование проводило Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB). Первоначально уголовный процесс был начат и противи бизнесмена, руководителя и владельца АО Rīgas Sanitārā transporta autobāze Адыгезала Мамедова. В Генеральной прокуратуре пояснили, что KNAB не ходатайствовало о предъявлении бизнесмену обвинений в связи с предполагаемыми преступлениями бывшего главы Национальной полицейской службы. Мамедов умер в 2023 году.

Первоначально KNAB подозревало также Семена Штриха, руководителя Рижского регионального центра Службы неотложной медицинской помощи. Однако в конце 2015 года Штрих умер, и уголовное производство было прекращено.

Вопрос о том, каким образом государство может обеспечить Рижский регион автомобилями оперативным медицинским транспортом, в свое время был предметом бурных дискуссий. В течение многих лет государство передавало эти услуги на аутсорсинг RSTA, однако Госконтроль и отдельные политики указывали, что таким образом государство существенно переплачивает.

В конце 2014 года Министерство здравоохранения приняло решение об отказе от аутсорсинга в Рижском регионе, а 29 апреля 2015 года истек срок действия договора, заключенного между NMPD и RSTA.

После оценки материалов проверки, проведенной Государственной контрольной палатой, KNAB провела ведомственную проверку, полученная в результате информация послужила основанием для возбуждения уголовного процесса.

KNAB возбудило уголовный процесс в августе 2015 года, а 8 сентября сотрудники управления провели обыск в здании NMPD на улице Дунтес. В службу прибыл KNAB и запросил документы, касающиеся договора, заключенного с RSTA, которое тогда возглавлял Мамедовым.

После визита KNAB на улицу Дунтес тогдашнему начальнику NMPD Плориньшу и руководителю Рижского регионального центра NMPD Штриху было запрещено исполнять свои обязанности.

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