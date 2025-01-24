В прошлом году таможня изъяла почти в три раза больше контрабандных сигарет

Сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (VID) в прошлом году обнаружили и изъяли почти в три раза больше контрабандных сигарет, чем в 2023 году, сообщили в ведомстве.

В прошлом году было изъято 22,4 миллиона сигарет, что почти в три раза больше, чем в 2023 году, когда было изъято 7,6 миллиона контрабандных сигарет, и 45 898 килограммов табака, что в 3,4 раза больше, чем в 2023 году, когда было изъято 13 514 килограммов табака.

В ходе таможенного контроля были обнаружены и другие курительные продукты, например, 136 килограммов табака для кальяна (23 килограмма в 2023 году) и 9,2 килограмма нагревательного табака (6,6 килограмма в 2023 году).

В прошлом году в результате таможенного контроля также было обнаружено 2 555 литров алкогольных напитков (1 170 литров в 2023 году) и 7 866 литров топлива (8 862 литра в 2023 году).

В прошлом году таможенники выявили 73 нарушения, связанных с недекларированием наличных денег, а общая сумма незадекларированных денег составила 1,47 млн евро. В 2023 году было выявлено 75 таких нарушений, а общая сумма незадекларированных или недодекларированных наличных составила 1,5 млн евро.

В 2024 году при выявлении контрабанды наркотических средств и психотропных веществ должностными лицами Таможенного управления СГД было возбуждено 144 уголовных дела (в 2023 году - 125 уголовных дел).

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