Во время пожара пострадала Спасо-Преображенская православная церковь

В результате пожара, который произошел поздним вечером 23 января в Лимбажи, пострадала Спасо-Преображенская церковь, принадлежащая Рижской епархии Латвийской Православной Церкви.

Как сообщает пресс-центр Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в 22.03 на пульт дежурного поступил сигнал о том, что на улице Клостера в Лимбажи загорелся сарай, находившиеся в нем дрова, трактор и генератор, а затем огонь перекинулся на церковь.

В ГПСС отметили, что общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.

С помощью тепловизоров спасатели проверили все помещения в храме, где образовалось сильное задымление. Из церкви эвакуировали материальные ценности.

В спасательных работах были задействованы спасатели из Лимбажи. Алои, Саулакрасты, Валмиеры и Салацгривы, а также добровольные пожарные из Вилькене и Катвари. В 02.05 пожар повышенной степени сложности был ликвидирован.

Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

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