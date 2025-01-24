Шла по рельсам в сторону российской границы: пограничники задержали гражданку Латвии

В Залесской волости Лудзенского края в минувшую среду была предотвращена попытка гражданки Латвии незаконно пересечь латвийско-российскую границу.

В пресс-центре Государственной пограничной службы пояснили, что 22 января пограничники получили информацию о том, что по железнодорожным путям Рига - Москва в направлении государственной границы движется человек.

В ходе поисков пограничники обнаружили женщину, которая пояснила, что хотела пересечь государственную границу Латвии в направлении России.

Возбуждено административное дело о нарушении режима пограничной зоны и недекларировании места жительства.

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