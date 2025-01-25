ФОТО. В Юрмале сбит велосипедист; полиция просит отозваться свидетелей

Госполиция просит отозваться свидетелей ДТП, которое произошло 20 января, в 10.44 в Юрмале, на Вентспилсском шоссе, неподалеку от дома номер 45B и Слокского карьера.

В это время автомобиль Audi черного цвета, ехавший с улицы Мелдру в сторону улицы Бранкциема, совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП водитель велосипеда получил травмы.

Информацию об аварии полиция просит сообщать по телефонам: 67219837, 29971069 или 112.

Также просят отозваться водителей, у которых могут быть записи видеорегистратора с моментом аварии.

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