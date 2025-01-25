Следовавший из Лондона самолет Wizzair развернули обратно в воздушном пространстве Польши

В четверг самолет Wizzair, следовавший из Лондона в Каунас, развернулся в воздушном пространстве Польши и вернулся назад. По словам представителя Литовских аэропортов (ЛА) Тадаса Василяускаса, самолет развернулся из-за технических проблем.

"Насколько нам известно, самолет Wizzair, следовавший из лондонского аэропорта Лутон в Каунас, из-за технических проблем в воздушном пространстве Польши был перенаправлен обратно в аэропорт Лутон", – сообщил Василяускас в пятницу утром в письменном комментарии агентству Elta.

"Рейс по этому маршруту должен быть выполнен в пятницу вечером – самолет должен приземлиться в Каунасском аэропорту около 20.30 час.", – отметил он.

По словам представителя ЛА, остальные самолеты в четверг приземлились в обычном режиме. На прошлой неделе следовавший из Лондона самолет Ryanair не приземлился в Вильнюсе. Самолет был направлен в Варшаву, но в 23.47 час. он успешно приземлился в столичном аэропорту.

По данным Литовских аэропортов, самолет Boeing 737 MAX 8-200, вылетевший из лондонского аэропорта Лутон, должен был приземлиться в столице Литвы в 18.50 час. по местному времени.

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