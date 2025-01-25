Автомобиль сбил на переходе женщину; пострадавшая скончалась

По информации Госполиции, 24 января, в 16.30 в Броцены (Салдусский край) произошла трагическая авария, в результате котрой погибла женщина.
Как сообщили в полиции, автомобиль Audi сбил на улице Лиелциецерес прохожую, пересекавшую пешеходный переход. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП.
Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого будут установлены обстоятельства трагического дорожного инцидента.
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