Италия: остановленный за превышение скорости латвиец угрожал совершить суицид

В Монтемарчиано (регион Марке) задержан 26-летний латвиец, который после задержания за превышение скорости угрожал совершить самоубийство и пытался ранить себя канцелярским ножом.

В ходе проведения территориального контроля и профилактики преступлений, карабинеры из Монтемарчиано после непродолжительного преследования остановили автомобиль, движущийся на огромной скорости в сторону провинции Анкона.

По информации итальянских СМИ, в машине находился житель Латвии (1999 года рождения), который после задержания вел себя агрессивно и, вытащив канцелярский нож, приставил его к себе к горлу, а затем угрожал покончить с собой.

После тщетных попыток наладить диалог с задержанным, чтобы предотвратить худшее, карабинерам удалось арестовать и успокоить молодого человека.

Прибывшие на место происшествия медики подтвердили, что ранее 26-летнему мужчине уже оказывали в больнице помощь в связи с поведенческими расстройствами. Он был доставлен в больницу Торретт для лечения и оказания помощи.

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