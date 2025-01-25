Установлена личность еще одного голландца, напавшего на журналиста LTV

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность еще одного болельщика, который мог быть причастен к нападению на журналиста Латвийского телевидения перед матчем между амстердамским футбольным клубом Ajax и латвийским клубом RFS.

По информации Госполиции, для привлечения подозреваемого к ответственности осуществляется международное сотрудничество.

В минувшую пятницу полиция подтвердила, что в аэропорту "Рига" был задержан гражданин Нидерландов, подозреваемый в нападении на журналиста ЛТВ.

В субботу представители правоохранительных органов пояснили, что в отношении данного лица проведены процессуальные действия и расследование уголовного дела, в рамках которого установлен еще один возможный подозреваемый, продолжается.

Полиция Нидерландов подтвердила его личность. В настоящее время налажено международное сотрудничество с целью привлечения его к ответственности.

В интересах следствия дополнительная информация по этому делу пока не представляется.

Как сообщалось ранее, в четверг вечером фанаты голландского футбольного клуба Ajax Amsterdam устроили беспорядки в центре Риги.

В пятницу утром Госполиция объявила, что по данному делу начаты два уголовных процеcса по фактам хулиганства: одно за действия у памятника, а другое за нападение на журналиста Латвийского телевидения Давидса Фрейденфельда.

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