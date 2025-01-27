В трагическом ДТП под Рундале погиб пешеход

По информации Госполиции, в минувшее воскресенье, в 17.30, в волости Рундалес Бауского края произошла авария, в результате которой погиб человек.
Как отмечают в полиции, на дороге Добеле — Бауска автомобиль Audi совершил наезд на пешехода, который в результате полученных травм скончался на месте ДТП.
По делу начат уголовный процесс, в рамках которого полиция выяснит обстоятельства дорожного инцидента.
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