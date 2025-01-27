Саркандаугава: в гараже нашли хранилище нелегальных сигарет, пиротехники и подозрительных духов

В минувший вторник сотрудники Рижского Пардаугавского управления полиции задержали мужчину, торговавшего нелегальными акцизными товарами.

В ходе обыска, проведенного в гараже подозреваемого столичном районе Саркандаугава, полиция изъяла 276 800 сигарет Marlboro, Winston, Rothmans, Queen и других без латвийских акцизных марок, 21 ящик пиротехники, более 170 электронных сигарет, а также 3047 флаконов парфюма известных мировых брендов Armani, Dior, Gucci, La Coste, которые могут быть подделкой.

В Госполиции сообщили, что задержание проводилось в рамках начатого еще в ноябре прошлого года дела о незаконном обороте акцизных товаров. В ходе следствия 22 января полиция задержала в Зиепниеккалнсе подозреваемого 1976 г.р.

По информации, имеющейся в распоряжении полиции, подозреваемый мог продавать эти вещи постоянным покупателям, в том числе, "оптовикам", которые перепродавали эти товары дальше.

Следствие по делу продолжается. Если экспертиза подтвердит, что духи являются контрафактными, задержанному также придется отвечать за подделку и распространение брендовых товаров. Помимо этого, ему грозит административная ответственность за незаконную продажу пиротехники.

В прошлую пятницу — 24 января — подозреваемый был отпущен под полицейский надзор.

Fоtо: Valsts policija

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