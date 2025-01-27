Минздрав предлагает освободить несовершеннолетних от уголовной ответственности за употребление наркотиков

Министерство здравоохранения подготовило поправки к закону, которые предусматривают освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности за употребление наркотических веществ, сообщает агентство LETA. Это делается для того, чтобы подростки обращались за медицинской помощью, не боясь наказаний. В то же время уголовную ответственность за хранение и распространение наркотиков несовершеннолетним нести придется.

Латвийская ассоциация врачей и ассоциация Open Radošais centrs, работающая с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, летом 2024 года обратились к государственным должностным лицам с призывом декриминализировать употребление наркотиков. По мнению обеих организаций, такие изменения могут предотвратить случаи смерти от передозировки наркотиков среди подростков и молодежи, поскольку предоставят больше возможностей для профилактических мероприятий. Зависимые люди смогут свободнее говорить о своих проблемах. Этот призыв вызвал неоднозначные оценки.

Теперь Министерство здравоохранения подготовило соответствующие поправки к закону, надеясь "способствовать ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей". Сейчас несовершеннолетним, привлекаемым к уголовной ответственности за употребление наркотиков и получающим наказание в виде лишения свободы, сложнее успешно вернуться в общество, считает Минздрав. Кроме того, лечение зависимости от наркотиков в таких условиях затрудняется.

Министерство в своих аргументах повторяет ранее озвученную позицию ассоциаций, что выгода от декриминализации употребления наркотиков заключается в снижении стигматизации, что важно для того, чтобы люди обращались за медицинской помощью. Эти изменения также позволят реализовать различные меры по снижению вреда, чтобы предотвратить передозировки и снизить распространение инфекционных заболеваний как среди пользователей, так и в обществе в целом.

Как указывает министерство, несовершеннолетние, употребляющие наркотики, осознавая возможные юридические последствия и их влияние на будущее, боятся обращаться в правоохранительные органы и искать медицинскую помощь.

Ссылаясь на исследования, в министерстве отмечают, что декриминализация улучшит состояние здоровья зависимых людей и сократит количество смертей от передозировки наркотиками.

Кроме того, Mинздрав подчеркивает, что декриминализация напрямую не влияет на распространение и тенденции употребления и хранения наркотиков, однако может улучшить ситуацию с доступом к медицинской помощи. Люди, которые ранее, возможно, боялись обращаться за медицинской помощью из-за юридических последствий, могут чувствовать себя безопаснее, получая необходимую помощь. По мнению министерства, отмена уголовной ответственности сделает более доступными другие профилактические меры — такие, как услуги по снижению вреда, поддержка, основанная на сообществе, и услуги по лечению зависимости.

Поправки предусмотривают, что несовершеннолетние лица не будут подвергаться уголовной ответственности за употребление наркотических или психотропных веществ, однако их приобретение или хранение, в соответствии с Законом "Об обороте наркотиков", по-прежнему будет регулироваться Уголовным законом.

Далее, согласно предлагаемым поправкам к Закону "Об обороте наркотиков", будет установлено, что в рамках административного процесса совершеннолетним лицам будет выноситься предупреждение за употребление этих веществ. В результате совершеннолетние лица все же могут привлекаться к уголовной ответственности за повторное употребление наркотиков. В то же время для несовершеннолетних такое предупреждение не предусмотрено, что означает, что дети за употребление этих веществ не будут привлекаться к уголовной ответственности, а будут - лишь к административной ответственности.

Изменения обеспечат то, что у несовершеннолетних не будет создаваться чувство безнаказанности и вседозволенности, но также будут предотвращены потенциальные риски вовлечения несовершеннолетних в незаконное распространение наркотических и психотропных веществ, поскольку уголовная ответственность за их приобретение или хранение остается в силе, считают в Министерстве здравоохранения.

Предложения поддержал также Совет по контролю за наркотиками и ограничению наркомании.

Министерство здравоохранения передало законопроект на общественное обсуждение, которое продлится до 10 февраля.

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