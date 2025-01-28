Найдено тело пропавшего накануне Рождества мужчины

По информации Госполиции найдено тело 70-летнего Феликса Воронова, пропавшего 22 декабря 2024 года.
Напомним, в последний раз его видели, когда он выходил из своего дом в Олайне, на улице Земгалес.
Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует о том, что в отношении данного лица не было совершено никакого уголовного преступления.
Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках Феликса Воронова.
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