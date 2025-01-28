ФОТО. Рига: во время рейда в студенческом общежитии найдены наркотики

По информации Государственной пограничной службы (ГПС), при проверке общежития одного из высших учебных заведений было констатировано девять нарушений в сфере миграции.

Также пограничники с помощью служебных собак обнаружили две упаковки с растительным веществом неизвестного происхождения.

Всего в ходе рейда, инициированного ГПС, было проверено более 300 иностранных студентов. В девяти случаях выявлены нарушения при декларировании места жительства. Виновные призваны к административной ответственности.

Также при проверке одной из комнат служебная собака обнаружила возможное наличие наркотических веществ в упаковке из фольги, помещенной в сигаретную пачку.

В ходе дальнейшего осмотра территории служебная собака обнаружила возможное наличие наркотиков в еще одном пакетике из фольги, обнаруженном у входной двери общежития.

Изъятые пакеты переданы Госполиции. Точный вес изъятых веществ будет установлен в ходе экспертизы.

Госполиция начала два дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.48 Закона "О законном обороте наркотических, психотропных веществ, лекарственных средств и прекурсоров" по ​​фактам незаконного приобретения или хранения наркотических или психотропных веществ в небольших количествах.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !