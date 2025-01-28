Самолет Ryanair, летевший в Ригу, перенаправили в Эдинбург; на борту возникла "чрезвычайная ситуация"

Рейс Ryanair, направлявшийся из Дублина в Ригу, был вынужден изменить маршрут и вскоре совершить незапланированную посадку в Эдинбурге по причине чрезвычайно ситуации на борту.
Как отмечают британские СМИ, рейс FR1976 из Дублина в Ригу вылетел ранним утром 26 января. Вскоре пилот проинформировал о чрезвычайной ситуации на борту.
Самолет совершил непредвиденную посадку в Эдинбурге. Вскоре проблема была решена, и самолет вылетел из аэропорта Эдинбурга в Ригу, где и совершил посадку незадолго до 13.00.
О какой именно чрезвычайной ситуации, возникшей на борту, идет речь, не сообщается.
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