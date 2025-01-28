Просят отозваться родственников умерших рижан (CПИСОК)

SIA Krematoriju Apvienība сообщает о смерти и кремации умерших жителей Риги:

Натальи ГУРЫ (род. 22.06.1942. - ум. 07.01.2025);

Жанеты МИЗЕРЕ (род. 17.06.1970. - ум. 09.01.2025);

Раймонда МАЕВСКОГО (род. 12.07.1973. - ум. 25.12.2024);

Ария МОЛДОВАНОВА (род. 24.10.1945. - ум. 25.12.2024).

Информация о смерти была получена 23 января 2025 года, тела умерших кремировали в течение трех рабочих дней.

Сведения об урнах с прахом можно получить по телефону +371 67012358.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !