В Литве расследуют сбыт контрафактной бытовой химии; обыски проведены в магазинах Mere

Правоохранительные органы Литвы в ноябре прошлого года начали предварительное расследование по факту сбыта предполагаемой контрафактной бытовой химии.

В ходе расследования подозрения были предъявлены 8 лицам, которые, предположительно, поставляли контрафактный товар в торговую сеть с российским капиталом Mere, сообщают представители правоохраны.

Как сообщил во вторник прокурор Каунасского округа Андрюс Кюршинас, правоохранительные органы начали предварительное расследование возможных преступных деяний 11 ноября прошлого года.

"Расследование было начато после получения информации о том, что как в Каунасе, так и на всей территории Литовской Республики продается бытовая химия с маркировкой иностранных брендов – моющие средства, стиральные порошки, капсулы для посудомоечных машин", – пояснил прокурор.

По его словам, в январе этого года в рамках расследования правоохранительные органы начали масштабную полицейскую операцию, в ходе которой были проведены обыски и обнаружена предположительно контрафактная бытовая химия.

"Речь идет о товарах таких брендов, как Ariel, Persil, Finish, Cillit", – сказал Кюршинас.

Он сказал, что пока не может сказать, какое количество контрафактной продукции было обнаружено, но ее много. "Если все собрать, потребуется 4-5 тягачей с полуприцепами. Мы видели, что продукцию реализовывали, поэтому приняли решение прекратить эту деятельность", – сказал ВРИО комиссара Каунасской полиции Дарюс Плявга.

Он сказал, что пока не может сказать, какой была роль сети Mere.

"Это первичная информация, мы пока не делаем выводы, точки будут расставлены, подозрения предъявлены, тогда будет ответ", – сказал Плявга.

Каунасская полиция информирует, что 170 полицейских из разных округов и сотрудников Литовского бюро криминальной полиции провели 47 обысков. Из них 29 – в магазинах Mere во всех городах Литвы. Другие обыски были проведены в других местах, включая дома физических лиц, связанных с этим делом.

"Подобные операции полиция проводит нечасто", – сказал ВРИО комиссара.

Во время обысков были изъяты финансовые документы, отчеты компании, записи, компьютеры, системные блоки, сервер, телефоны.

Из магазинов и складов забрали продукцию – 5255 единиц жидкости для стирки Persil (5 л упаковки), 2602 единиц смягчителя Coccolino (3 л упаковки), 7727 единиц стирального порошка Ariel (4,8 кг упаковки). Представители владельцев этих брендов уже подтвердили, что это подделка.

Изъяты 8812 единиц чистящего средства Cillit Bang и 27 упаковок капсул для посудомоечных машин Finish.

Стоимость изъятой продукции, в соответствии с указанными в магазинах ценами, составляет больше 191 000 евро. Стоимость продукции, которую уже оценили, как подделку, составляет 170 000 евро.

Среди подозреваемых - 1 гражданин Латвии, 5 жителей Вильнюсского округа, 1 житель Каунасского и 1 житель Клайпедского округа.

Ограничены права на имущество 4 подозреваемых (стоимость имущества больше 400 000 евро). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

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