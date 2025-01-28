Водитель из Казахстана оштрафован на 7400 евро за попытку дать взятку в размере 100 евро

Прокуратура оштрафовала водителя из Казахстана на 7400 евро за дачу взятки в размере 100 евро латвийскому таможеннику.

По информации Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), при досмотре грузового транспортного средства на латвийско-белорусской границе сотрудник таможни обнаружил несоответствия в сопроводительных документах на груз.

В ходе расследования выяснилось, что водитель грузовика предложил таможеннику взятку в размере 100 евро, чтобы сотрудник таможни проигнорировал несоответствия в представленных документах и ​​ускорил выполнение необходимых таможенных формальностей.

Стоит отметить, что в начале этого года KNAB перенял следственные и оперативные функции Департамента внутренней безопасности Службы госдоходов.

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