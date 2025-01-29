В Риге на улице Буллю открытым огнем горит здание; затруднено движение

Сегодня утром в Риге вспыхнул пожар в одном из зданий на улице Буллю 20, что также затруднило движение в районе происшествия.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, около 6.30 утра поступила информация о том, что из двухэтажного жилого дома на улице Буллю идёт дым.

На месте происшествия пожарные установили, что двухэтажное деревянное здание уже охвачено открытым огнем. В настоящее время ведутся работы по его осмотру и тушению. Огонь охватил первый этаж здания и фасад общей площадью около 100 квадратных метров.

До прибытия пожарных из дома эвакуировались два человека. Они пострадали при пожаре и были переданы медикам.

Сейчас на месте работают пожарные расчеты: задействованы пять автоцистерн и две автолестницы. В районе происшествия затруднено движение.

Предприятие Rīgas satiksme сообщало, что было полностью остановлено движение 9-го и 25-го троллейбусов, а также 38-го автобуса. Однако сейчас движение общественного транспорта возобновлено.

9., 25. trolejbusa un 38. autobusa kustība atjaunota. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) January 29, 2025

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