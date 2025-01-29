В субботу, 25 января, около трех часов дня в Госполицию поступил вызов от очевидца, который сообщил, что на Катринас дамбис в Риге неизвестный мужчина пытался открыть дверь припаркованного каршерингового автомобиля, но ему это не удалось - он разбил стекло автомобиля большим камнем.

На место происшествия немедленно выехал экипаж полиции и задержал мужчину 1994 года рождения. При обыске машины полицейские обнаружили небольшое количество каннабиса.

Подозреваемый объяснил разбитое окно тем, что пользовался автомобилем раньше, а когда поездка закончилась, обнаружил, что оставил в машине свои личные вещи.

Примечательно, что подозреваемый ранее был судим за незаконный оборот наркотических веществ и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По факту случившегося начат уголовный процесс по первой части 185-й статьи и первой части 253-й статьи Уголовного закона - за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, а также незаконное приобретение, хранение, транспортировку или пересылку наркотических веществ без цели их сбыта.

К подозреваемому применена мера пресечения - надзор полиции.

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