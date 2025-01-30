ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую супружескую пару

Рижское Зиемельское управление полиции разыскивает Светлану Ильзенец (1966 г.р.) и Олега Ильзенца (1963 г.р.), от которых нет никаких известий с 23 января.

В последний раз их видели в Риге, на улице Ницгалес. Возможно, супруги отправились в Эстонию.

Еси в вашем распоряжении имеется информация о том, где в данный момент могут находиться муж и жена, просьба сообщать в полицию по телефону 112.

Fоtо: Valsts policija

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !