ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую супружескую пару

Рижское Зиемельское управление полиции разыскивает Светлану Ильзенец (1966 г.р.) и Олега Ильзенца (1963 г.р.), от которых нет никаких известий с 23 января.
В последний раз их видели в Риге, на улице Ницгалес. Возможно, супруги отправились в Эстонию.
Еси в вашем распоряжении имеется информация о том, где в данный момент могут находиться муж и жена, просьба сообщать в полицию по телефону 112.
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