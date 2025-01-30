ВИДЕО. "Франция ближе моему сердцу!" Полиция остановила на шоссе под Бабите BMW с фальшивыми номерами

На прошлой неделе патруль Госполиции остановил на границе Бабите зарегистрированный в Латвии автомобиль BMW с французскими номерными знаками. Оказалось, что водитель прикрепила их сама и пообещала купить новые после того, как прежние у нее заберут.

Сначала водитель BMW попыталась рассказать полиции, что ее латвийские номерные знаки были "вчера украдены", поэтому, не желая ездить без номеров, она прикрепила к авто французские номерные знаки и в данный момент якобы направляется в Департамент безопасности дорожного движения, чтобы сообщите о краже.

Однако, как отмечает программа 360 Ziņneši, полиция не очень поверила в эту версию и приняла решение снять с BMW поддельные французские номера.

"Просто Франция ближе моему сердцу! Это первый раз, когда полиция отбирает такие номерные знаки, но это не проблема — закажу новые", — смеется водитель BMW.

Женщина сначала заявила, что не понимает, как ей продолжить свой путь без номерных знаков. Однако сотрудники полиции ответили, что "если вы смогли понять, как прикрепить такие номерные знаки, то вы также сможете понять, как вызвать эвакуатор".За это нарушение водителя BMW могут наказать штрафом в размере от 55 до 140 евро.

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