В ночь на 30 января в Госполицию поступил вызов из рижского микрорайона Вецмилгравис: прохожий встретил на улице маленького мальчика - он был босой и совершенно один. Ребенок на вопросы не отвечал и изначально не было никаких сведений о его имени, месте жительства и семье. Сотрудники полиции провели аналитическую работу и опрос жителей и выяснили, кто родители мальчика. Об этом порталу Delfi сообщили в Госполиции.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 30 января. В полицию поступил вызов в 2.30 из Вецмилгрависа, где прохожий заметил на улице босого маленького мальчика. Ребенок сильно плакал.

Заботливый очевидец и его семья сообщили о случившемся в оперативные службы и, пока те ехали на место происшествия, забрал ребенка к себе в квартиру, чтобы он не замерз и не подвергся другим опасностям.

Получив информацию о происшествии, на место немедленно выехали стражи порядка и медики. Медики осмотрели ребенка и обнаружили - он был здоров.

Ребенок выглядел испуганным и не отвечал на вопросы полицейских. У полиции не было никаких сведений о его имени, родителях или месте жительства. Кроме того, никто не заявлял о пропаже маленького ребенка в Риге в тот вечер.

Стражи порядка начали проверять припаркованные автомобили, оборудованные детскими автокреслами. К проверке были привлечены сотрудники Рижской муниципальной полиции и кинолог Госполиции со служебной собакой. Полицейские провели большую аналитическую работу, и в итоге, проверив владельцев автомобилей, оборудованных автокреслами, стражам порядка удалось найти родителей мальчика.

Оказалось, что мальчик и его семья живут неподалеку, на улице Мелдру. Отец ребенка рассказал, что его трехлетний сын, видимо, без чьего-либо ведома посреди ночи открыл дверь квартиры и вышел на улицу.

Полицейские проверили условия жизни семьи и выяснили, что они благоприятные, а о мальчике хорошо заботятся.

Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с семьей и передали ребенка родителям.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !