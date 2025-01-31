Молодой мужчина совратил несовершеннолетнюю соседку, снимал секс на видео и угрожал ее убить

Госполиция передала в прокуратуру материалы уголовного дела, начатого против 21-летнего мужчины за действия сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 16-летнего возраста, изготовление порнографических материалов и угрозу убийства.

В ходе предварительного расследования установлено, что между мужчиной 2003 года рождения и соседкой 2007 года рождения существовали дружеские отношения. Однако в период с марта 2022 года по декабрь 2022 года подозреваемый вынудил девочку вступить с ним в интимную связь, зная, что на тот момент ей еще не исполнилось 16 лет.

Во время половых актов юноша настаивал на том, что хочет также заснять это на видео. Девочка возражала, поэтому он произвел видеозапись тайно.

В конце 2022 года мужчина переехал в Англию, где у него была работа. Пока его не было, девочка хотела прекратить с ним общение, что мужчину очень разозлило. Вскоре после этого он пригрозил опубликовать в интернете видеозапись полового акта, если она продолжит настаивать на разрыве отношений.

Летом все общение было полностью прекращено, девочка заблокировала мужчину во всех соцсетях, однако он продолжал записывать аудиосообщения с угрозами в адрес девочки с других платформ социальных сетей. Также он угрожал причинить вред как ей, так и членам ее семьи.В распоряжении полиции имеется информация о том, что

на протяжении десяти месяцев девушка регулярно подвергалась различным оскорблениям, ее душил, бил по лицу, запирал в комнате и отбирал мобильный телефон.

Подозреваемый частично признает вину, отрицая эпизоды агрессии, поскольку не помнит их из-за употребления марихуаны, амфетаминов и алкоголя.

20 февраля 2024 года в отношении лица избрана мера пресечения в виде полицейского надзора, запрета на выезд из страны и запрета на приближение к потерпевшей.

Оценив доказанные в ходе уголовного производства обстоятельства, полиция попросила прокуратуру привлечь юношу к ответственности по статье за действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста,

за вовлечение лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, в производство порнографических материалов, а также за угрозы совершения убийства и причинения тяжких телесных повреждений.

Молодому мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.В отношении мужчины также ведется досудебное расследование по другому уголовному делу, в рамках которого подозреваемый предположительно притеснял, преследовал и угрожал другому несовершеннолетнему лицу в общественном месте.

В ходе досудебного расследования следователям также поступила информация о возможном совершении мужчиной еще одного уголовного преступления, связанного с разбоем. Дело по данному уголовному преступлению уже находится на стадии судебного разбирательства.

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