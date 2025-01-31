Полиция задержала известного публициста Лато Лапсу (ДОПОЛНЕНО)

По информации Госполиции, задержанный подозревается в нарушении запрета на воспроизведение и распространение материалов уголовного дела, незаконных действиях с персональными данными.

Также его подозревают в клевете и легализации средств или иного имущества, полученного преступным путем.

Напомним, в мае прошлого года Лапса был осужден за преследование и клевету в адрес адвоката Ромуалдса Вонсовичса. Речь идет о написанном в книге "Коллаборант" ("Kolaborants") и не только: в деле также фигурируют эпизоды преследования адвоката и нежелательной коммуникации. Суд приговорил Лапсу к 300 часам общественных работ.