В связи с трагической смертью двухлетнего мальчика в Резекненском крае задержаны два человека

В связи с пропавшим без вести, а затем найденным мертвым ребенком в Резекненском крае, Государственная полиция задержала двух человек, которые в настоящее время находятся под стражей, сообщили в полиции.

Полиция информирует, что в настоящее время ведется расследование по уголовному производству, начатому в соответствии с частью 21 статьи 141 Уголовного кодекса - о преднамеренном оставлении без посторонней помощи лица, которое находится в опасном для жизни или здоровья состоянии и которое не имеет возможности сохранить себя в связи с возрастом, болезнью или недееспособностью, если виновное лицо имело возможность оказать помощь жертве и было обязано заботиться о ней, или виновный поставил его в опасное для жизни состояние, если неоказание помощи привело к смерти человека или другим тяжким последствиям.

Руководитель социальной службы Резекнеского самоуправления Сильвия Странкале отказалась комментировать агентству LETA, попадала ли семья ребенка ранее в поле зрения службы из-за того, что ребенок не был задекларирован в Резекнемаа. Умерший мальчик был задекларирован в Резекне, а в Ленджской волости находился в гостях.

Руководитель социальной службы Резекне Гунарс Арбиданс сообщил агентству LETA, что семья погибшего ребенка не попадала в поле зрения службы.

Как сообщалось, Андрей Кузнецов (2023 г.р.) из Ленджской волости Резекненского края был объявлен в розыск днем 1 февраля. В 21.40 того же дня маленький мальчик был найден без сознания возле железнодорожных путей. Несмотря на длительные реанимационные мероприятия, жизнь ребенка спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Информация о пропавшем ребенке поступила в Госполицию 1 февраля около 15 часов, после чего Северо-Латгальское отделение Управления госпоции Латгальского края оперативно начало поисковые работы, в которых были задействованы разные силы, в том числе коллеги из других ведомств с несколькими дронами и кинолог со служебной собакой.

К поисковым мероприятиям также были привлечены коллеги из Государственной пожарно-спасательной службы и вертолет Государственной пограничной охраны. Были обследованы несколько водоемов и большая прилегающая территория.

После нескольких часов поисков ребенок был найден без сознания сотрудником госполиции более чем в километре от дома рядом с железнодорожными путями.

Vakar Valsts policija aizurējusi divas personas, kuras šobrīd atrodas īslaicīgās aizturēšanas vietā. Par drošības līdzekļa piemērošanu vēl lems.



Turpinās izmeklēšanā kriminālprocesā: https://t.co/7N2JjDVXVu https://t.co/zQ6d4sLzLF — Valsts policija (@Valsts_policija) February 2, 2025

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