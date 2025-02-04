В столкновении с грузовиком пострадал водитель легкового автомобиля

По информации Госполиции, 3 февраля, в 12.44 в волости Веселавас Цесисского края, на 19-м км дороги Цесис -Вецпиебалга — Мадона столкнулись грузовик Scania и легковой автомобиль VW Golf.
После удара легковушка съехала с проезжей части и перевернулась в кювет.
В результате ДТП пострадал водитель VW Golf, которого с места происшествия доставили для оказания медицинской помощи в больницу.
По делу начат административный процесс. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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