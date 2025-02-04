Над Латвией, Литвой и Польшей несколько часов летал самолет НАТО: зачем он нужен?

В воскресенье с порталом Delfi связался читатель, который выразил озабоченность в связи с тем, что над Литвой кружит какой-то самолет. "Что это за самолет?" – интересовался он. Журналистам удалось узнать, что это самолет-разведчик НАТО.

Его зафиксировала платформа flightradar24.com. Речь идет о самолете Bombardier Challenger 650 ARTEMIS. Точный его маршрут не сообщается, однако по карте видно, что самолет летал над странами Балтии: Литвой, Латвией и Польшей. Литовская армия в комментарии Delfi указала: "Информируем, что это самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS.

Самолет такого типа в течение некоторого времени работает в регионе стран Балтии и Польши в соответствии с планами НАТО. Его цель - обеспечение безопасности в регионе". Это обычная деятельность такого самолета, заверили представители ЛА.

В конце января 2023 года Delfi писал о том, что над Литвой летают самолеты-разведчики НАТО, которые проверяли Калининградскую область, а также границы с Беларусью и Россией.

Самолет Bombardier Challenger 650 ARTEMIS тогда проверял границы Литвы, Латвии и Эстонии с РФ и Беларусью, а Boeing RC-135W Rivet Joint JAKE11 наблюдал за Калининградской областью и территориями в Балтийском море. Такие самолеты в реальное время анализируют и передают центру необходимую информацию.

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