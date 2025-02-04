Полицейский экипаж на тихой улице Пардаугавы: вопрос безопасности или выкачивание штрафов

Это не про безопасность, а про зарабатывание денег на штрафах. Так реагируют водители на нетрафарированную машину Рижской муниципальной полиции (РМП), которая иногда дежурит на улице Баласта Дамбис.

Как отмечает RUS.LSM.lv, в июне прошлого года здесь появилось ограничение скорости в 30 км/ч. В Рижской думе появление знака обосновали тем, что здесь обустроены велодорожки и стояночные места, а также наличием просматриваемого изгиба дороги возле дома под номером 15.

Журналисты RUS.LSM.lv побывали на Баласта Дамбис, где установлен знак. По их наблюдениям, проезжая часть здесь достаточно широкая, жилых домов нет, машин мало, а пешеходов ещё меньше.

Между тем, на этой улице нередко дежурит нетрафарированная машина РМП, и многие водители уже успели получить штрафы за превышение скорости.

Эксперт по дорожному движению Паулс Тимротс считает этот участок дороги достаточно безопасным и полагает, что это только зарабатывание денег.

В свою очередь, глава Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс отметил, что задача полиции не устанавливать знаки или каким-то иным способом организовывать движение, а контролировать исполнение правил дорожного движения.

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