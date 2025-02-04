ФОТО. Полиция обнаружила в автомобиле более 2 кг амфетамина

31 января бойцы спецназа полиции остановили в волости Скултес Лимбажского края VW Passat, в котором нашли 2, 027 кг белого порошкообразного вещества, возможно, амфетамина.

Как отмечает пресс-центр Госполиции, в минувшую пятницу полицейские остановили для проверки на дороге Дучи — Лимбажи автомобиль VW Passat.

Судя по предметам, найденным в салоне машины, у полицейских появились подозрения, что находившиеся в авто люди могут быть связаны с незаконным оборотом наркотических или психотропных веществ.

При проверке салона спецназовцы обнаружили пакет с порошкообразным веществом. Точное количество содержащегося в нем амфетамина должна установить экспертиза.

Также полиция задержала подозреваемых: мужчин 2002, 2002 и 2009 г.р. Старший из них уже попадал в поле зрения органов правопорядка за другие преступления.

По делу начат уголовный процесс.

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