В ДТП на Вентспилсском шоссе пострадали четыре человека

По информации Госполиции, в минувший вторник в результате аварии, которая произошла на дороге Рига — Вентспилс, пострадали четыре человека.

Как отмечают в полиции, в 16.57 возле Озолпилса столкнулись три автомобиля. В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что на место происшествия были направлены три бригады.

Из четверых пострадавших трое оказались в состоянии средней тяжести. Их доставили в больницы.

Из-за аварии на некоторое время было полностью блокировано движение по шоссе, однако позже его возобновили.

Обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

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