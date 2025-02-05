Полиция задержала подозреваемого в краже экспонатов с выставки Ražots Liepājā

Сотрудники Южно-Курземского участка полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже нескольких экспонатов на выставке Ražots Liepājā.
По данным полиции, большую часть похищенных товаров удалось вернуть.
Задержать подозреваемого удалось после того, как полиция разместила в СМИ фотографию предполагаемого воришки. На призыв стражей порядка оперативно откликнулись жители города.
В Курземском региональном управлении полиции пояснили, что в минувшую субботу с выставки, которая проходила в Лиепайском Олимпийском центре, были похищены портативные компьютеры, обувь и другие товары на сумму более 2000 евро.
По данному факту полиция начала уголовный процесс.
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