Полиция задержала подозреваемого в краже экспонатов с выставки Ražots Liepājā

Задержать подозреваемого удалось после того, как полиция разместила в СМИ фотографию предполагаемого воришки. На призыв стражей порядка оперативно откликнулись жители города.

В Курземском региональном управлении полиции пояснили, что в минувшую субботу с выставки, которая проходила в Лиепайском Олимпийском центре, были похищены портативные компьютеры, обувь и другие товары на сумму более 2000 евро.