Пожар в Пурвциемсе: в задымленной квартире погиб мужчина
Fоtо: LETA

Во вторник утром в Риге, на улице Раунас произошел пожар, в результате которого погиб пожилой мужчина.

Как отмечает пресс-центр Государственной пожарно-спасательной службы, вызов на пульт дежурного поступил в 09.22. На втором этаже пятиэтажного дома горела квартира площадью 20 квадратных метра.

Из задымленного помещения спасатели вынесли пострадавшего и передали сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи. Однако бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.

Также из здания эвакуировали семерых жильцов. В 10.36 пожар был ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.

VUGD

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