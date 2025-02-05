Пожар в Пурвциемсе: в задымленной квартире погиб мужчина

Во вторник утром в Риге, на улице Раунас произошел пожар, в результате которого погиб пожилой мужчина.
Как отмечает пресс-центр Государственной пожарно-спасательной службы, вызов на пульт дежурного поступил в 09.22. На втором этаже пятиэтажного дома горела квартира площадью 20 квадратных метра.
Из задымленного помещения спасатели вынесли пострадавшего и передали сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи. Однако бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.
Также из здания эвакуировали семерых жильцов. В 10.36 пожар был ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.
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