28 августа в 22:09 в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступил вызов на улицу Дарзциема в Риге, где столкнулись два автомобиля, сообщили порталу Delfi в ГПСС.

В результате аварии пострадали три человека, одного из которых спасатели освободили из машины при помощи гидравлических инструментов и передали врачам Службы неотложной медицинской помощи.

Пожарные после аварии привели в порядок проезжую часть, на что потребовалось полтора часа.