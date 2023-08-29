28 августа в 22:09 в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступил вызов на улицу Дарзциема в Риге, где столкнулись два автомобиля, сообщили порталу Delfi в ГПСС.
В результате аварии пострадали три человека, одного из которых спасатели освободили из машины при помощи гидравлических инструментов и передали врачам Службы неотложной медицинской помощи.
Пожарные после аварии привели в порядок проезжую часть, на что потребовалось полтора часа.
Также вчера спасатели 16 раз выезжали на вызовы, связанные с сильным ветром, чтобы спилить сломанные деревья или сучья. В целом за сутки в ГПСС поступило 54 вызова — 14 на пожары, 33 на спасательные работы, а семь вызовов оказались ложными.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.