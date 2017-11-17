В конце прошлой недели сотрудники Государственной погранохраны Литвы при проверке международного автобуса, следовавшего из Риги в Вену, обнаружили и задержали подозрительного пассажира, который представился гражданином Франции.

Как отмечают в ГПС Литвы, иностранец вызвал подозрения, растерявшись, отвечая на вопрос о своем возрасте и росте, которые явно не соответствовали данным, указанным в документах. Кроме того, он не смог воспроизвести подпись, указанную в паспорте.

По литовскому законодательству задержанному иностранцу грозит штраф, арест или тюремное заключение на срок до шести лет. Досудебное расследование начал и ведет прокурор Мариямпольской прокуратуры.