Пока мужчину сопровождали в участок, он несколько раз пытался ударить сотрудника полиции, а также завладеть его табельным оружием. В итоге, против латвийца возбудили уголовное дело за оказание сопротивления и физическое насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.