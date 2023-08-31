В ночь на 28 августа патруль федеральной полиции Германии остановил на центральном вокзале Кельна 35-летнего гражданина Латвии.
Пока мужчину сопровождали в участок, он несколько раз пытался ударить сотрудника полиции, а также завладеть его табельным оружием. В итоге, против латвийца возбудили уголовное дело за оказание сопротивления и физическое насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Как отмечают немецкие СМИ, прежде, чем покинуть полицейский участок, подозреваемый сказал по-английски: "Когда я пью алкоголь, я теряю голову".
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