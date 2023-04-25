Сотрудники Службы госбезопасности (VDD) задержали гражданина Латвии, принявшего ислам, который подозревается в публичном прославлении и оправдании терроризма, а также в распространении материалов, содержащих прославление, оправдание и призывы к терроризму.

Уголовный процесс был начат 14 августа по ч.6 ст. 79 Уголовного закона Латвии.

Подозреваемый попал в поле зрения VDD в связи с деятельностью, указывающей на его возможное обращение к радикальной трактовке ислама, которая поддерживает применение насилия для достижения идеологических целей. Служба госбезопасности установила, что мужчина делится на платформе TikTok видеоматериалами, прославляющими идеологию исламистских террористических группировок.

В ходе расследования деятельности подозреваемого сотрудники VDD установили, что тот активно поддерживает террористическую организацию ИГИЛ (Daesh). Кроме того, мужчина заявил о своей готовности совершать насилие во имя ислама.

Также в распоряжение Службы госбезопасности поступила информация, что мужчина проявляет повышенный интерес к огнестрельному оружию.

23 августа по месту жительства подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого были найдены и изъяты носители информации. В настоящее время мужчина оставлен под стражей.