Задержанный ранее уже попадал в поле зрения полиции. Расследование уголовного дела об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества продолжается.

В ночь на пятницу, 1 сентября, Государственная полиция получила информацию от Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) о том, что в Вентспилсе, в многоквартирном доме на улице Инженеру, горит входная дверь и кровать одной из квартир. Прибывшие на вызов полицейские задержали на месте мужчину, который подозревается в злонамеренном поджоге.

Первый вызов спасатели получили в 00.20 — в девятиэтажном доме на улице Инжениеру горела входная дверь одной из квартир. Прибывшие на место сотрудники ГПСС эвакуировали 20 человек и потушили огонь. Несколькими часами позже, в 4:20 спасатели вновь получили вызов — на этот раз в доме горела кровать. Вновь были эвакуированы 15 человек.

При проведении спасательных работ на месте происшествия сотрудники ГПСС заметили подозрительного мужчину и вызвали сотрудников полиции. Прибывшие стражи порядка задержали его по подозрению в поджоге двери и кровати.